المستشار الألماني أولاف شولتس يلمّح لأهمية مواصلة المحادثات مع بوتين

بينما الدبابات الألمانية في طريقها إلى ساحات المعارك في أوكرانيا لمّح المستشار الألماني أولاف شولتس لأهمية مواصلة المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

شولتس قال خلال مقابلة مع صحيفة " تاغس شبيغل" الألمانية "سأجري محادثات هاتفية مرة أخرى مع بوتين، لأنه من الضروري مواصلة التحدث".

ورغم احتدام التوتر بين روسيا و ألمانيا وبقية حلفاء أوكرانيا الغربيين جاء الرد سريعًا من موسكو على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي قال لوكالة "ريا نوفوستي" إن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لإجراء اتصالات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وفي الثاني من ديسمبر الفائت كانت آخر مكالمة بين بوتين وشولتس لكن دون أي جدوى.. فماذا ستحمل المكالمة المقبلة؟