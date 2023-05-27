أنصار المعارضة التركية يستخدمون أساليب مبتكرة لتعبئة الناخبين

ومنحت استطلاعات الرأي الصدارة لرئيس الدولة رجب طيب أردوغان، ولكن في المعسكر المنافس هناك كثر ممن يرفضون الاستسلام.

وتقول بهيس سايات (40 عامًا) التي تدير وكالة إعلانات في إسطنبول: "لا مجال لليأس".

وبالنسبة إليها، بدأ كل شيء عبر مجموعة على تطبيق "واتس آب" أنشأها سكان حيّها، الذين يأملون في التغلب على الانقسامات وتبادل الأفكار مع ناخبين من المعسكر المعارض.

"إنهم يكذبون"

غير أن المهمة تبدو شاقة في مواجهة رئيس منتهية ولايته، يتهم المعارضة في خطاباته، التي تُبث على الهواء مباشرة على جميع القنوات تقريبًا، بـ"دعم الإرهاب.. والمثليين".

وتضيف سايات: "غداة الدورة الأولى، بدأنا البحث عن طرق للتغلب على الاستقطاب والوصول إلى الأشخاص الذين يؤمنون بالدعاية الحكومية".

وفي الرسالة التي كتبتها سايات ووزعتها على أكثر من 600 شخص في حيّها بمساعدة صديقاتها، تقول: "جاري العزيز، إنهم يكذبون عليك ومستقبل بلادنا يُقلقنا".

وظهرت رسائل مماثلة في جميع أنحاء تركيا تدعو خصوصًا المتغيبين، الـ 8,3 مليون، عن الدورة الأولى، إلى التصويت في الثانية.

وتتخذ هذه "الطريقة الجديدة في ممارسة السياسة" انطلاقًا من القاعدة أشكالًا فنية أحيانًا، إن كان عبر مقاطع فيديو أو عبر ملصقات ابتكرها مستخدمو الإنترنت لدعم المعارضة، أو غيرها من الأساليب.

وفي هذا الإطار، أنتجت كوراي أونات (32 عامًا)، التي تعمل في مجال الفنون السمعية والبصرية، مقطعًا لأغنية انتقادية لاذعة تمت مشاركتها أكثر من مليون ونصف المليون مرة عبر "تويتر".

وتحمل الأغنية كلمات تنتقد أردوغان الذي تصفه بـ"السلطان"، مع عرض صور له ولتظاهرات طلابية تعرضت للقمع، ولمدن دمرها الزلزال الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص في شباط/فبراير في تركيا.

وتقول أونات: "جعلنا المقطع نشعر بأنه يمكن أن يكون لنا تأثير.. لقد فعلنا ما في وسعنا للفوز في هذه الانتخابات".

من جهته، يقول علي غول من مجموعة "الأتراك الشباب" التي تقود أيضًا حملة مدنية لصالح كيليجدار أوغلو: "ليس من السهل الوصول إلى الناس الذين لا يشاهدون سوى القنوات الموالية للحكومة".

"التغلب على الكراهية"

ويرى الصحفي في صحيفة "بيرغون"، أوزان غاندوغدو، أن مثل هذه المبادرات يمكن أن يكون لها تأثير غير متوقع.

وقوبلت دعوته ناخبي المعارضة عبر "تويتر" للتحدث "مع مناصري أردوغان والتغلب على خطاب الكراهية" بآلاف الردود.

وقال: "نحن 25 مليونًا.. علينا إقناع 1,5 مليون من مناصري أردوغان من أجل الفوز.. عندما تنظرون إلى الأمور على هذا النحو، فإن الصورة ليست ميؤوسًا منها".

ومع ذلك، يُدرك غاندوغدو أن المهمة لا تزال صعبة.

ويقول: "العقل يقودنا إلى التشاؤم. نظام الرجل الواحد يهيننا منذ أشهر. تمت تسميتنا بأننا من دون عَلَم، من دون وطن، من دون دين، إرهابيون.. ولكن الناس يقاتلون لإنقاذ شرفهم ولإبراز إرادتهم عبر صندوق الاقتراع".