أمريكا تحذر الشركات من دعم برنامج المسيرات الإيراني

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، دليلا توجيهيا تحذر فيه الشركات والأفراد على مستوى العالم من اتخاذ أي خطوات من شأنها دعم برنامج إيران لتصنيع الطائرات المسيرة.

وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت، الجمعة الماضية، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف شركة التكنولوجيا آروان كلاود وموظفين اثنين وشركة تابعة.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في حينه، أن آروان كلاود لديها علاقة وثيقة مع أجهزة المخابرات الإيرانية، وأن مديريها التنفيذيين لديهم علاقات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية.