أمريكا تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة أصدرت، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة، تستهدف أفرادا وجماعات في الجمهورية الإسلامية والصين وهونج كونج؛ بسبب برنامج أسلحة طهران.
وقبل أيام، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة أيضا بإيران تستهدف شركة التكنولوجيا "آروان كلاود" وموظفين اثنين وشركة تابعة، على خلفية دورهم في مساعدة طهران على فرض رقابة على الإنترنت.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، حينها، أن آروان كلاود لديها علاقة وثيقة مع أجهزة المخابرات الإيرانية، وأن مديريها التنفيذيين لديهم علاقات مع كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية.