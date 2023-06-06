أمريكا تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

قالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة أصدرت، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة، تستهدف أفرادا وجماعات في الجمهورية الإسلامية والصين وهونج كونج؛ بسبب برنامج أسلحة طهران.

وقبل أيام، أصدرت الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة أيضا بإيران تستهدف شركة التكنولوجيا "آروان كلاود" وموظفين اثنين وشركة تابعة، على خلفية دورهم في مساعدة طهران على فرض رقابة على الإنترنت.