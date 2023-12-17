15 يناير.. أول اختبار انتخابي لترامب منذ هزيمته

بعد شهر من الآن، يبدأ موسم الانتخابات التمهيدية الأمريكية لعام 2024 من ولاية أيوا الواقعة في الغرب الأوسط، ومعه سيعلم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ما إذا كان يُحرز تقدمًا لا يمكن اللحاق به للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، أو ما إذا كان منافسوه سيحققون مفاجأة.

وتُجرى الانتخابات فيما يواجه ترامب أربع لوائح اتهام جنائية، الأمر الذي يعرضه لخطر السجن.

ومع ذلك، لا يزال ترامب يحافظ على تقدم على منافسيه الجمهوريين، يُعد الأكبر في استطلاعات الرأي في هذه المرحلة من الحملة الانتخابية، وبالتالي، لا يزال ترامب مهيمنًا على السباق، بينما يتنافس غيره من الجمهوريين للحصول على بطاقة الترشح للانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، في ظل سعي الحزب لإطاحة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب خلال التجمعات الانتخابية: "سنعيد لأمريكا عظمتها"، مرددًا الشعار الذي أوصله إلى السلطة في عام 2016.

ولكن بناء على ما أظهرته الانتخابات الأمريكية السابقة، يجب أن يُنظر بحذر إلى استطلاعات الرأي التي تُجرى قبل فترة طويلة من التصويت، إذ إن الحكم الحقيقي يصدر خلال سباقات الترشح داخل الحزب في مختلف الولايات، انطلاقًا من المجمع الحزبي في ولاية أيوا في 15 يناير، إذ سيتواجه ترامب مع الناخبين لأول مرة منذ مغادرته البيت الأبيض.