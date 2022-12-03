بايدن يقترح تعديل جدول مواعيد الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن إدخال تعديلات جذرية على جدول مواعيد إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنح الناخبين من أصول أفريقية تأثيرًا أكبر في اختيار مرشّح الحزب للاقتراع الرئاسي.

واقترح بايدن (80 عامًا) والذي أكد أنه يخطط للترشح للرئاسة مجددًا في 2024، التعديلات في رسالة وجهها الخميس إلى لجنة القواعد واللوائح الداخلية التابعة "للجنة الوطنية الديمقراطية".

ويدعو مقترحه إلى إطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، للعام 2024، في كارولاينا الجنوبية حيث يقطن عدد كبير من السكان السود، بدلًا من آيوا التي يشكل البيض غالبية سكانها ونيوهامشر الصغيرة، حيث يبدأ التصويت تقليديًا.

وساهم انتصار بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كارولاينا الجنوبية، العام 2020، في إنعاش ترشّحه الذي كان متعثرًا وأوصله للفوز بتسمية الحزب ليصل أخيرًا إلى البيت الأبيض.

وقال بايدن في رسالته: "لا يمكنك أن تكون المرشح الديمقراطي وتفوز في الانتخابات العامة إلا إذا حظيت بدعم ساحق من الناخبين أصحاب البشرات الملونة، ويشمل ذلك السود وأصحاب البشرات البنية والأمريكيين من أصول آسيوية والناخبين من جزر الهادئ".

وأضاف: "على مدى عقود، شكّل الناخبون السود العمود الفقري للحزب الديمقراطي لكن تم الدفع بهم إلى الصفوف الأخيرة في الانتخابات التمهيدية المبكرة.. حان الوقت للتوقف عن اعتبار هؤلاء الناخبين مجرّد تحصيل حاصل ومنحهم صوتًا أعلى وأبكر في العملية".