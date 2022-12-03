بايدن يقترح تعديل جدول مواعيد الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي
اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن إدخال تعديلات جذرية على جدول مواعيد إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنح الناخبين من أصول أفريقية تأثيرًا أكبر في اختيار مرشّح الحزب للاقتراع الرئاسي.
واقترح بايدن (80 عامًا) والذي أكد أنه يخطط للترشح للرئاسة مجددًا في 2024، التعديلات في رسالة وجهها الخميس إلى لجنة القواعد واللوائح الداخلية التابعة "للجنة الوطنية الديمقراطية".
ويدعو مقترحه إلى إطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، للعام 2024، في كارولاينا الجنوبية حيث يقطن عدد كبير من السكان السود، بدلًا من آيوا التي يشكل البيض غالبية سكانها ونيوهامشر الصغيرة، حيث يبدأ التصويت تقليديًا.
وساهم انتصار بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كارولاينا الجنوبية، العام 2020، في إنعاش ترشّحه الذي كان متعثرًا وأوصله للفوز بتسمية الحزب ليصل أخيرًا إلى البيت الأبيض.
وقال بايدن في رسالته: "لا يمكنك أن تكون المرشح الديمقراطي وتفوز في الانتخابات العامة إلا إذا حظيت بدعم ساحق من الناخبين أصحاب البشرات الملونة، ويشمل ذلك السود وأصحاب البشرات البنية والأمريكيين من أصول آسيوية والناخبين من جزر الهادئ".
وأضاف: "على مدى عقود، شكّل الناخبون السود العمود الفقري للحزب الديمقراطي لكن تم الدفع بهم إلى الصفوف الأخيرة في الانتخابات التمهيدية المبكرة.. حان الوقت للتوقف عن اعتبار هؤلاء الناخبين مجرّد تحصيل حاصل ومنحهم صوتًا أعلى وأبكر في العملية".
واستقبل قادة الديمقراطيين في آيوا ونيوهامشر مقترح بايدن بفتور.
وقال روس ولبرن رئيس الحزب الديمقراطي في آيوا: "على الولايات الريفية الصغيرة مثل آيوا أن تملك صوتًا في عمليتنا لاختيار المرشح الرئاسي".
وأضاف: "لا يمكن للديمقراطيين تجاهل مجموعات كاملة من الناخبين في قلب وسط غرب الولايات المتحدة من دون أن يحدث الأمر ضررًا كبيرًا في الحزب لأجيال".
وفي نيوهامشر، أصر راي باكلي رئيس الحزب الديمقراطي على أن الولاية الواقعة في شمال شرق البلاد "ستكون الأولى في تنظيم الانتخابات التمهيدية".
وقال: "نجونا من محاولات سابقة على مدى عقود وسننجو من هذه.. إجراؤنا أول انتخابات تمهيدية على مستوى البلاد كان على الدوام جزءًا لا يتجزّأ من تاريخ ولايتنا على مدى أكثر من 100 عام، ويكرّسه قانون الولاية".
وبناءً على مقترح بايدن، ستبدأ الانتخابات التمهيدية في كارولاينا الجنوبية في السادس من شباط/فبراير، تليها نيفادا ونيوهامشر، في 13 شباط/فبراير، ومن ثم جورجيا في اليوم الـ20 من الشهر نفسه وميشيغن في السابع والعشرين منه.
ويتعيّن أن تحظى التعديلات بدعم لجنة قواعد اللوائح الداخلية التابعة "للجنة الوطنية الديمقراطية" قبل التصويت عليها من قبل "اللجنة الوطنية الديمقراطية" بأكملها مطلع العام المقبل.
وقد يساعد تعديل المواعيد بايدن إذا قرر فعلا الترشح مجددًا في 2024 وواجه مرشحا ديموقراطيًا منافسًا.
كما أن منح الناخبين من أصول أفريقية تأثيًرا أكبر في بدايات الانتخابات التمهيدية سيعزز موقع نائبة الرئيس كامالا هاريس (سوداء) إذا اختار بايدن عدم الترشّح وحلّت هي مكانه في السباق إلى البيت الأبيض.