بوتين يصل بيشكيك للمشاركة في قمة رابطة الدول المستقلة
استقبل الرئيس القرغيزي صدر جباروف نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس في عاصمة جمهورية قرغيزستان بيشكيك، التي تستضيف قمة رابطة الدول المستقلة.
ووصل بوتين إلى بيشكيك لبحث العلاقات الثنائية، في أول زيارة يقوم بها الرئيس الروسي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وعند وصوله أكد بوتين أن حجم التجارة بين البلدين نما خلال الأشهرالستة الأولى من هذا العام بمقدار 18%.
وسيشارك بوتين في قمة رابطة الدول المستقلة التي تستضيفها بيشكيك والتي تضم عددًا من دول الاتحاد السوفيتي السابق فيما سيغيب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن الحضور.
في المقابل سيشارك بالقمة كل من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف وأوزبكستان شوكت ميرزيوييف، بالإضافة إلى الرئيس الأذربيجاني الهام علييف.
يذكر أن بوتين غاب عن عدة لقاءات دولية بسبب مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه، لكن هذه الزيارة ستمر بأمان خاصة أن قرغيزستان، وهي حليفة لموسكو، لم تصادق على نظام روما الأساس الذي تم وفقه تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.