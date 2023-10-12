بوتين يصل بيشكيك للمشاركة في قمة رابطة الدول المستقلة

استقبل الرئيس القرغيزي صدر جباروف نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس في عاصمة جمهورية قرغيزستان بيشكيك، التي تستضيف قمة رابطة الدول المستقلة.

ووصل بوتين إلى بيشكيك لبحث العلاقات الثنائية، في أول زيارة يقوم بها الرئيس الروسي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وعند وصوله أكد بوتين أن حجم التجارة بين البلدين نما خلال الأشهرالستة الأولى من هذا العام بمقدار 18%.