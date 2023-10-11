بوتين: لا حل للصراع في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية‎

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن حل الصراع الدائر في الشرق الأوسط لا يمكن بدون إقامة دولة فلسطينية، وذلك بالتزامن مع دعوته من طرف رئيس الوزراء العراقي للتدخل لوقف إطلاق النار.

وأعلنت إسرائيل الحرب على حماس في غزة، بعد أن شنت الحركة، السبت الماضي، هجوما غير مسبوق انطلاقا من القطاع، أدى إلى مقتل أكثر من ألف إسرائيلي بين مدني وعسكري، وأخذ عدد من الأسرى والرهائن.

إقامة دولة فلسطينية

وقال بوتين، في الجلسة العامة للمنتدى الدولي (أسبوع الطاقة الروسي): "بدون حل القضايا السياسية الأساسية، وأهمها إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، من المستحيل حل المشكلة برمتها".

وأضاف الرئيس الروسي: "الاستيطان، وعدد من العناصر الأخرى أدت إلى انفجار العنف.. مهما كان مستوى المرارة لدى الجانبين، ما زلنا بحاجة إلى السعي لتقليل الخسائر بين السكان المدنيين".

واستطرد: "إذا قرر الرجال القتال فيما بينهم فليقاتلوا ويتركوا الأطفال والنساء.. موقف روسيا معروف لدى الجانب الإسرائيلي ولدى أصدقائنا في فلسطين.. لقد دافعنا عن قرارات مجلس الأمن، مع الأخذ في الاعتبار أولا إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".