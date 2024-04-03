أعنف الزلازل التي هزت العالم

أعادت صور الزلزال الذي ضرب تايوان، فجر الأربعاء، إلى الأذهان مشاهد لتداعيات الزلازل المدمّرة التي شهدها العالم على امتداد عقود، وخلفت خسائر بشرية ومادية هائلة.

وزلزال تايوان هو الأسوا الذي يضرب البلاد منذ ربع قرن، أي منذ زلزال 1999 الذي هزَّ الجزيرة الواقعة جنوب شرق آسيا وبلغت قوته 7,6 درجات على سلم ريختر وخلَّف 2400 قتيل، لكن العالم شهد زلازل مدمّرة خلفت مئات الآلاف من القتلى، وهذه أبرز أعنف 5 زلازل خلال العقود الماضية:

أدّى الزلزال الذي ضرب أقصى شرق روسيا، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1952، إلى اختفاء مدينة سفيرو كوريلسك من الوجود، وبلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر وتبعته موجات مد عاتية بلغ ارتفاعها 15 مترًا دمرت كل ما اعترض طريقها.

وسوّت موجات "تسونامي" البنايات والمنازل بالأرض، وقدّرت بيانات روسية رسمية عدد ضحايا ذلك الزلزال بأكثر من 2300 قتيل، بينما قال خبراء غربيون إن عدد الضحايا بلغ 8 آلاف قتيل.

الأقوى في القرن العشرين

ويُعد زلزال تشيلي الكبير، العام 1960، أقوى زلزال سُجل في القرن العشرين، وقد نشأ الزلزال قبالة سواحل جنوب تشيلي، في 22 مايو/ أيار 1960، وتسبب في أضرار بشرية ومادية فادحة.

وسجل الزلزال 9.5 درجة على مقياس ريختر، وصاحبته العديد من الهزات الارتدادية وصل بعضها إلى 7.2 درجة على مقياس ريختر، وحصيلة ضحايا الزلزال غير مؤكدة لكن بعض المصادر أشارت إلى أن عدد القتلى يتراوح بين 100 و6 آلاف شخص.

ومن شدة قوة الزلزال أن تداعياته طالت هاواي، واليابان، والفلبين، وجنوب شرق أستراليا، وألاسكا، وتراوحت تقديرات الخسائر المالية جراء هذا الزلزال بين 400 و800 مليون دولار، ما يعادل 4.01 مليار دولار إلى 8.021 مليار دولار في العام 2022.