مشاهد مرعبة.. زلزال عنيف يهز اليابان وتايوان وتحذير من تسونامي (فيديو)
ضرب زلزال عنيف بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، العاصمة التايوانية تايبه، فجر اليوم الأربعاء، بحسب ما أوردته إدارة الأرصاد الجوية المركزية.
وأصدرت السلطات التايوانية تحذيراً من خطر حدوث تسونامي في المناطق الساحلية بعد أن ضرب الزلزال الساحل الشرقي للجزيرة.
وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو "أكبر زلزال" يضرب الجزيرة منذ 1999، عندما قتل زلزال قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص.
وقالت السلطات في رسالة تحذيرية تلقاها السكان عبر هواتفهم المحمولة إن "الزلزال قد يؤدي إلى حدوث تسونامي يؤثّر على تايوان".
وأضافت: "لقد تم إصدار تحذير من خطر حدوث تسونامي من أجل تذكير سكان المناطق الساحلية بوجوب توخي الحذر".
وقال مجمع العلوم بجنوب تايوان، حيث يوجد مصنع لشركة تايوان العملاقة لأشباه الموصلات، إن الشركات تعمل كالمعتاد ولم تتأثر بالزلزال.
وعرضت قنوات التلفزيون التايوانية لقطات لبعض المباني المنهارة في مدينة "هوالين" القريبة من مركز الزلزال، وذكرت وسائل إعلام أن بعض الأشخاص محاصرون.
وشعر السكان بالزلزال في مناطق بعيدة مثل شنغهاي، وفق إفادات البعض عبر مواقع التواصل، فيما أكد آخرون انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في البلاد.
وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية الفائقة السرعة في تايوان إنه لم تردها بلاغات عن أضرار أو إصابات في قطاراتها، لكنها أشارت إلى أن القطارات ستتأخر في أثناء إجراء عمليات الفحص.
وفي اليابان، أصدرت السلطات أوامر إخلاء للمناطق الساحلية القريبة من مقاطعة "أوكيناوا" الجنوبية، بعد أن أدى زلزال قوي إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عاتية "تسونامي".
وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن تصل أمواج ارتفاعها حتى 3 أمتار إلى الساحل الجنوبي الغربي لليابان في نحو الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش).
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن الزلزال كان من الدرجة السادسة العليا في مدينة هوالين بتايوان على مقياس الشدة الياباني من واحد إلى سبعة.
وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنه في زلزال بهذه الدرجة تنهار معظم الجدران الخرسانية غير المسلحة ويجد الناس من المستحيل البقاء واقفين أو التحرك دون الزحف.
وأصدرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أيضاً تحذيراً للسكان في المناطق الساحلية في عدة مقاطعات، وحثتهم على الإخلاء إلى مناطق مرتفعة.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن سكان "فوتشو" و"شيامن" و"تشوانتشو" و"نينغده" في مقاطعة "فوجيان" الصينية شعروا بالزلزال.