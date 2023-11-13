70 قتيلا بهجوم على قرية في بوركينا فاسو

قتل 70 مدنياً على الأقل في شمال بوركينا فاسو، معظمهم من كبار السن والأطفال، في هجوم على إحدى القرى في المنطقة.

وحسب بيان للمدعي العام في بوركينا فاسو، فإن الهجوم الدموي وقع في الخامس من الشهر الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا بوركينا فاسو، أمس، إلى إجراء تحقيق في "مجزرة" وقعت في قرية زاونغو، قبل أيام، في وسط شرق بوركينا فاسو.