في خطوة قد تُغضب واشنطن.. بنما تعلن سماحها لسفن حربية إيرانية بعبور قناتها

أعلنت سلطات بنما الثلاثاء أنها ستسمح لسفن إيرانية بعبور قناتها طالما أنها تلتزم بالمعايير الدولية، وذلك بعدما ذكرت تقارير أن طهران تعتزم إرسال سفن حربية إلى الممر المائي الاستراتيجي.

وأي تواجد عسكري إيراني في قناة بنما من المؤكد أن يثير غضب الولايات المتحدة التي استكملت بداية القرن العشرين إنشاء القناة التي تصل بين المحيطين الأطلسي والهادىء، وقد حذرت واشنطن أنها تراقب عن كثب نشاطات إيران في هذا الجزء من العالم الغربي.