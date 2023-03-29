تقرير: هجوم سياسي من بايدن ضد نتنياهو.. وأمريكا حاولت الإطاحة به مرتين

صفعة مدوية على الوجه

وقال التقرير: "في الواقع، يعتبر تصريح بايدن هجومًا سياسيًّا وصفعة مدوية على الوجه. حيث تعكس هذه الأمور حالة الغضب والإحباط في واشنطن تجاه نتنياهو وحكومته، وتشير إلى أن الأمريكيين لا يعتقدون أن التأخير في التشريع كافٍ ويريدون توضيح أن الأزمة لم تنته حقًا".

ويوم الجمعة الماضي، قال مسؤول سياسي كبير في لندن للصحفيين، إن الأمريكيين حاولوا بالفعل الإطاحة بنتنياهو مرتين. وردًّا على سؤال حول ما إذا كانوا لا يتدخلون بشكل مفرط في السياسة الداخلية لإسرائيل، أجاب المسؤول الكبير: ليس أكثر من المعتاد، مشيرًا إلى أنهم "يتدخلون باستمرار".

وأضاف التقرير أن "الإدارة الأمريكية تتابع بصرامة ما يحدث في اسرائيل منذ تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة، وتحاول كبح جماحها في كل من القضية الأمنية والثورة القانونية.

وفي اليومين الماضيين، عمل الأمريكيون بكل قوتهم لمحاولة إحباط إقالة وزير الجيش يوآف غالانت، الذي وصفوه بأنه "حليفهم وشخص مسؤول".

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي في الصحيفة، إيتمار إيخنر، فإن تصريح بايدن القاسي بأن نتنياهو لن يُدعى إلى واشنطن قريبًا، هو الأكثر صعوبة بالنسبة لإسرائيل، ويهدف إلى إيصال رسالة إلى الحكومة مفادها: "لا تخدعوا أنفسكم بأننا عدنا إلى طبيعتنا. ما زلتم في فترة الاختبار، ونريد أن نرى أنكم تتوصلون حقًا إلى حل وسط فيما يتعلق بالثورة القانونية، ولا تسرعوا في الأمن والبناء في المستوطنات".