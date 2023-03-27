تقرير: دعوة نتنياهو لواشنطن مرهونة بوقف "إصلاح القضاء"

يأتي ذلك، في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل احتجاجات وإضرابات واسعة ضد ائتلاف نتنياهو، وذلك عقب إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية موقفه من الخطة القضائية، وسط توقعات أن يعلن نتنياهو تجميد الخطة.

وقال تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "التقديرات تشير إلى أنه في حال أوقف نتنياهو خطة ائتلافه لإصلاح القضاء؛ فإنه سيتم في حينها دعوته للبيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي خلال وقت قصير".

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول أمريكي قوله، إنه "في ظل الظروف الحالية لن ينجح أي لقاء يعقد بين بايدن ونتنياهو"، مضيفاً: "لن يكون أمام بايدن خيار سوى توبيخ نتنياهو أمام الكاميرات، وهو حدث يرغب الأمريكيون في تجنبه".