تقرير: دعوة نتنياهو لواشنطن مرهونة بوقف "إصلاح القضاء"
أكد تقرير عبري، اليوم الإثنين، أن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، مرهونة بوقف خطة إصلاح القضاء التي يروج لها ائتلاف نتنياهو الحكومي.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل احتجاجات وإضرابات واسعة ضد ائتلاف نتنياهو، وذلك عقب إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية موقفه من الخطة القضائية، وسط توقعات أن يعلن نتنياهو تجميد الخطة.
وقال تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "التقديرات تشير إلى أنه في حال أوقف نتنياهو خطة ائتلافه لإصلاح القضاء؛ فإنه سيتم في حينها دعوته للبيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي خلال وقت قصير".
ونقلت الصحيفة العبرية، عن مسؤول أمريكي قوله، إنه "في ظل الظروف الحالية لن ينجح أي لقاء يعقد بين بايدن ونتنياهو"، مضيفاً: "لن يكون أمام بايدن خيار سوى توبيخ نتنياهو أمام الكاميرات، وهو حدث يرغب الأمريكيون في تجنبه".
وأوضح المسؤول، أن "بايدن لديه رغبة في لقاء نتنياهو؛ لكن ليس في الظروف الحالية، متابعاً: "المظاهرات الواسعة بنظر الأمريكيين دليل على قوة الديمقراطية الإسرائيلية، خاصة في ظل عدم وجود حالات عنف".
وأشار التقرير العبري، إلى أن "دعوة نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة ستتم خلال وقت قصير في حال ساد الهدوء الداخلي في إسرائيل وتم التوصل لاتفاق بشأن خطة إصلاح القضاء".
وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "مسؤولين رفيعي المستوى مقربين من نتنياهو أبلغوا الإدارة الأمريكية أن رئيس الوزراء سيعلن قراره القاضي بوقف الترويج لخطة ائتلافه الحكومي القضائية.
وأكدت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق من اليوم، أن نتنياهو نجح في إقناع شركائه في الائتلاف الحكومي بتأجيل خطة إصلاح القضاء، وذلك على إثر الاحتجاجات الكبيرة التي تشهدها إسرائيل منذ الليلة الماضية.
ولم توجه الإدارة الأمريكية حتى اللحظة دعوة لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض ولقاء بايدن، وهي الدعوة الاعتيادية التي توجهها واشنطن لرؤساء وزراء إسرائيل، على الرغم من مرور عدة أشهر على تشكيل الحكومة الإسرائيلية.