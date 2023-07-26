استطلاع: 28% من الإسرائيليين يفكرون في الهجرة
أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي، أن 28% من الإسرائيليين يفكرون في الهجرة إلى الخارج، بعد مصادقة الكنيست النهائية مؤخرًا على إلغاء قانون "سبب المعقولية" المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا.
وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، قال 64% إنهم لا يفكرون في مغادرة إسرائيل، فيما قال 54% إنهم لا يعتقدون أن نتنياهو يريد تسوية بشأن استمرار التشريع، مقابل 35% يعتقدون ذلك.
وردًّا على سؤال حول من يملك سيطرة أكبر على سياسة الحكومة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أم وزير العدل ياريف ليفين، أجاب 43% من المستطلعة آراؤهم، أن نتنياهو هو من يملك زمام السيطرة، مقابل 37% أجابوا بأن ليفين هو منافسه.
وأظهر الاستطلاع أنه في اليوم التالي لإقرار قانون "سبب المعقولية"، أعرب 56% من المستجيبين عن خشيتهم من حدوث حرب أهلية داخل إسرائيل.
وفيما يتعلق بعدد مقاعد الأحزاب الإسرائيلية في حال أجريت الانتخابات للكنيست اليوم، أوضح الاستطلاع أن حزب "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس سوف يحصل على 30 مقعدًا، والليكود بزعامة بنيامين نتنياهو في المركز الثاني بـ25 مقعدًا، و حزب "يوجد مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد في المركز الثالث بـ17 مقعدًا، وحزب "شاس" الديني بـ 10 مقاعد.
كما ستحصل أحزاب "يهوديت هتوراة" على 7 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" 6 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة 6 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" 5 مقاعد، و"عوتسما يهوديت" 5 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة 5 مقاعد، و"ميرتس" 4 مقاعد. فيما لن يتجاوز حزبا العمل والتجمع العربي نسبة الحسم في الانتخابات.
ووفق الاستطلاع، سوف تحصل كتلة الحكومة الحالية على 52 مقعدًا مقابل 63 لأحزاب المعارضة.
وأعرب 54% من أفراد العينة المشاركة في الاستطلاع، عن خشيتهم من تضرر الوضع الأمني في إسرائيل نتيجة خطة إضعاف القضاء، مقابل 37% أعربوا عن عدم خوفهم على ذلك، واعتقد 55% أنه يجب على لابيد وغانتس أن يستمرا في الحديث مع نتنياهو والائتلاف الحكومي حول استمرار المحادثات بشأن تعديل قانون "سبب المعقولية"، مقابل 26% يعتقدون أنه لا داعي لمواصلة الحديث.
المصدر: صحيفة "معاريف" العبرية