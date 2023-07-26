استطلاع: 28% من الإسرائيليين يفكرون في الهجرة

أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي، أن 28% من الإسرائيليين يفكرون في الهجرة إلى الخارج، بعد مصادقة الكنيست النهائية مؤخرًا على إلغاء قانون "سبب المعقولية" المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، قال 64% إنهم لا يفكرون في مغادرة إسرائيل، فيما قال 54% إنهم لا يعتقدون أن نتنياهو يريد تسوية بشأن استمرار التشريع، مقابل 35% يعتقدون ذلك.

وردًّا على سؤال حول من يملك سيطرة أكبر على سياسة الحكومة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أم وزير العدل ياريف ليفين، أجاب 43% من المستطلعة آراؤهم، أن نتنياهو هو من يملك زمام السيطرة، مقابل 37% أجابوا بأن ليفين هو منافسه.