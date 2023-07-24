أول تعليق من البيت الأبيض على إلغاء الكنيست الإسرائيلي "سبب المعقولية"

أعرب البيت الأبيض، اليوم الإثنين، عن أسفه حيال مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إلغاء قانون "سبب المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، بحسب ما أورد موقع "i24 News".

وجاء تعليق البيت الأبيض بعد أن صادق الكنيست الإسرائيلي على إلغاء قانون "سبب المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو أحد مشاريع قوانين خطة الحكومة الائتلافية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية، وذلك على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية الرافضة للخطة.

وقال البيت الأبيض إنه "من المؤسف أن التصويت جرى اليوم بأغلبية ضئيلة"، لافتًا إلى أنه تم تمرير مشروع القانون بأغلبية 64 صوتًا في الكنيست المكون من 120 مقعدًا، حيث قاطع نواب المعارضة التصويت بعد فشل محادثات اللحظة الأخيرة حول التأجيل.

وأكد أهمية "الإجماع لتغييرات ديمقراطية كبيرة"، ولا سيما أن مشروع القانون، الذي أقره الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، يحد من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة، التي يعتبرها القضاة "غير منطقية".

ودعا البيت الأبيض "القادة الإسرائيليين إلى العمل باتجاه نهج قائم على الإجماع من خلال الحوار السياسي".