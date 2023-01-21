أكثر من 100 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد نتنياهو

تظاهر أكثر من 100 ألف إسرائيلي، اليوم السبت، في مدن مختلفة بإسرائيل؛ احتجاجاً على الإصلاحات القانونية التي تروج لها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشهدت هذه المظاهرة لأول مرة مشاركة جميع رموز المعارضة في إسرائيل، حيث كان بعضهم يتغيب عن المظاهرات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين؛ لتجنب إكساب الحركة الاحتجاجية صبغة سياسية.