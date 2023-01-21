أكثر من 100 ألف إسرائيلي يتظاهرون ضد نتنياهو
تظاهر أكثر من 100 ألف إسرائيلي، اليوم السبت، في مدن مختلفة بإسرائيل؛ احتجاجاً على الإصلاحات القانونية التي تروج لها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وشهدت هذه المظاهرة لأول مرة مشاركة جميع رموز المعارضة في إسرائيل، حيث كان بعضهم يتغيب عن المظاهرات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين؛ لتجنب إكساب الحركة الاحتجاجية صبغة سياسية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "أكثر من 100 ألف متظاهر خرجوا، مساء السبت، في شارع كابلان في تل أبيب؛ للاحتجاج على الثورة القانونية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين، وضد نية الحكومة محاولة الالتفاف على حكم المحكمة العليا الذي تقرر فيه أن أرييه درعي لن يكون قادراً على العمل كوزير".
وأشارت إلى أنه بالتزامن مع المظاهرات في تل أبيب، خرج آلاف الإسرائيليين أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في مدينة القدس، كما خرجت مظاهرات في حيفا وبئر السبع".
وقالت: "انضمت إلى احتجاج اليوم منظمات طلابية، ومنظمات نسائية، وحركة إسرائيل الحرة، وقادة إسرائيليون"، فيما أعلن زعيم المعارضة يائير لابيد أنه سيشارك في المظاهرة التي ستنظم في تل أبيب.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها ستغلق الشوارع المركزية في تل أبيب أمام حركة المرور بالتزامن مع الاحتجاجات.