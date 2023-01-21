هل تؤدي الأزمات القانونية في إسرائيل إلى إسقاط حكومة نتنياهو؟

تباينت الآراء السياسية، بشأن إمكانية أن تؤدي الأزمات القانونية، التي تواجه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى إسقاط الحكومة التي لم يمر على تشكيلها سوى عدة أسابيع، خاصة مع ارتفاع وتيرة المظاهرات ضدها.

وتواجه حكومة نتنياهو العديد من الأزمات القانونية أبرزها المعارضة الشديدة لخطة الإصلاح القضائي لوزير العدل ياريف ليفين، إضافة إلى قرار المحكمة العليا بطلان تعيين زعيم "شاس" أرييه درعي وزيرا بالحكومة، الأمر الذي وضعها بمأزق سياسي كبير.

عزل نتنياهو

والجمعة، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، عن مقترح قانوني لـ"إعلان بنيامين نتنياهو غير ملائم لمنصب رئيس الوزراء"، الأمر الذي يعني عزله من منصبه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل.