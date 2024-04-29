بريطانيا تهاجم المعايير الأوروبية "المزدوجة" بشأن المهاجرين

وفي التفاصيل، قالت الحكومة البريطانية، إنها لن تقبل إعادة أي طالب لجوء من الاتحاد الأوروبي عبر أيرلندا حتى يوافق الاتحاد الأوروبي على إعادتهم إلى فرنسا.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أن الطلاب والعمال والزوار الدوليين يطلبون اللجوء في محاولة للبقاء في المملكة المتحدة، حيث تم تقديم ما يزيد على 21 ألف طلب لجوء من قبل حاملي التأشيرات في العام المنتهي في آذار/ مارس 2023، وهو ما يمثل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 154%.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الداخلية البريطانية في احتجاز طالبي اللجوء لترحيلهم إلى رواندا، ومن المتوقع أن تقلع أولى الرحلات في الصيف، بحسب الصحيفة.

وناقشت وزيرة العدل الإيرلندية هيلين ماكنتي خطة إعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة، حيث سينظر رئيس الوزراء الايرلندي سيمون هاريس في المقترحات هذا الأسبوع.

وقال النائب المحافظ ديفيد جونز، إن إعادة المهاجرين إلى أيرلندا لن تكون فعالة بسبب الحدود المفتوحة، حيث ازدادت الهجرة إلى أيرلندا بنسبة 32% في العام المنتهي في نيسان/ أبريل الماضي، مع وجود أكثر من 13 ألف طالب لجوء بين الوافدين.