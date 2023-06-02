الكرملين: أوروبا تعي مخاطر انضمام أوكرانيا للناتو

وردا على سؤال في إفادة صحفية دورية، عن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي، قال بيسكوف، "إن طموحات كييف في الانضمام لحلف الأطلسي تؤكد عدم رغبتها في حل المشاكل على طاولة المفاوضات".

وأضاف بيسكوف، أن عضوية أوكرانيا في الحلف "ستسبب مشاكل لسنوات عديدة مقبلة وأن روسيا ستحمي أمنها ومصالحها".