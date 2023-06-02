الكرملين: أوروبا تعي مخاطر انضمام أوكرانيا للناتو
قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، إن الكثير من الدول الأوروبية تدرك المشكلات التي ستنشأ عن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لكن الولايات المتحدة هي التي تحدد مسار التحالف.
وردا على سؤال في إفادة صحفية دورية، عن مساعي أوكرانيا للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي، قال بيسكوف، "إن طموحات كييف في الانضمام لحلف الأطلسي تؤكد عدم رغبتها في حل المشاكل على طاولة المفاوضات".
وأضاف بيسكوف، أن عضوية أوكرانيا في الحلف "ستسبب مشاكل لسنوات عديدة مقبلة وأن روسيا ستحمي أمنها ومصالحها".