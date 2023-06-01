الكرملين: العلاقات مع السعودية في "أوبك+" قائمة على الثقة

قال الكرملين، اليوم الخميس، قبل اجتماع لـ "أوبك+" إن علاقات روسيا مع السعودية بناءة وقائمة على الثقة والاحترام والتفاهم المتبادل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردًا على سؤال عن العلاقات مع السعودية قبل الاجتماع، إنها "بناءة وقائمة على التفاهم المتبادل والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة وعملية للغاية".