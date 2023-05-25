روسيا لا تتوقع خطوات جديدة في اجتماع "أوبك+" المقبل
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إنه لا يتوقع خطوات جديدة من تكتل "أوبك+" خلال اجتماعه في فيينا يوم الرابع من يونيو/ حزيران، وفق ما أوردته وكالة "تاس" للأنباء.
وأعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في "أوبك+" عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان، بعد انخفاض أسعار النفط في مارس/آذار صوب 70 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى في 15 شهرا.
كما نسبت وكالة الإعلام الروسية لنوفاك، القول إنه يتوقع أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.
وأشار إلى أن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 75-76 دولارا تعود إلى تقييم السوق لوضع الاقتصاد الكلي العالمي.