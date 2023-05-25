ألكسندر نوفاك
ألكسندر نوفاك

روسيا لا تتوقع خطوات جديدة في اجتماع "أوبك+" المقبل

رويترز
رويترز

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إنه لا يتوقع خطوات جديدة من تكتل "أوبك+" خلال اجتماعه في فيينا يوم الرابع من يونيو/ حزيران، وفق ما أوردته وكالة "تاس" للأنباء.

وأعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في "أوبك+" عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان، بعد انخفاض أسعار النفط في مارس/آذار صوب 70 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى في 15 شهرا.

ألكسندر نوفاك
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كما نسبت وكالة الإعلام الروسية لنوفاك، القول إنه يتوقع أن يتجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.

وأشار إلى أن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 75-76 دولارا تعود إلى تقييم السوق لوضع الاقتصاد الكلي العالمي.

روسيا

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