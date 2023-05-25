روسيا لا تتوقع خطوات جديدة في اجتماع "أوبك+" المقبل

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إنه لا يتوقع خطوات جديدة من تكتل "أوبك+" خلال اجتماعه في فيينا يوم الرابع من يونيو/ حزيران، وفق ما أوردته وكالة "تاس" للأنباء.

وأعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في "أوبك+" عن مزيد من التخفيضات في الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في أبريل/ نيسان، بعد انخفاض أسعار النفط في مارس/آذار صوب 70 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى في 15 شهرا.