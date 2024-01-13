الأمم المتحدة: ربع سكان العالم يعانون من الجفاف

وبحسب الصحيفة، ذبلت بساتين الزيتون في تونس، وتواجه الأمازون اليوم أكثر المواسم جفافاً، بينما تم تدمير حقول القمح في سوريا والعراق، ما دفع الملايين إلى الجوع بعد سنوات من الصراع، بالإضافة إلى جفاف قناة بنما التي كانت تعتبر شرياناً تجارياً حيوياً، مع تخوف من الجفاف في الهند (أكبر مصدر للأرز في العالم)، ما دفعها لتقييد معظم صادرات الأرز.

ويحصل الجفاف في العالم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات غير مسبوقة وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية، بالإضافة للحرب الروسية الأوكرانية التي وضعت سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية في حالة من الاضطراب.

وقالت الصحيفة إن حالات الجفاف طالت العديد من دول العالم؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية، إضافة للأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبا على سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية، ما أدى لمعاقبة أفقر الناس في العالم.

وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى أن حوالي 258 مليون شخص يعانون ممَّا يُسمى "الجوع الحاد"، وبعضهم على حافة المجاعة، وذلك عقب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والتي فاقمتها الحرب على أوكرانيا، وحرب غزة.