مقتل قيادي بارز في "داعش" إثر اشتباكات مع الجيش المالي

لقي القيادي العسكري البارز في تنظيم "داعش" فرع الصحراء الكبرى بمنطقة الساحل الأفريقي، أدامو ديالو، مصرعه في اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة والجيش المالي في مدينة ميناكا شمال شرق البلاد.

ونقلت وسائل إعلام مالية عن موسى أغ الشراتوماني، عضو المجلس الوطني الانتقالي في مالي والأمين العام لحركة إنقاذ الأزواد، تأكيده مقتل القيادي الداعشي؛ ما يشكل نصرًا جديدًا للقوات المالية المدعومة بعناصر مجموعة فاغنر شبه العسكرية.

وأدامو ديالو يشتبه في كونه العقل المدبر للعديد من الهجمات التي استهدفت القوات المالية والنيجرية في منطقة تستنزف فيها الجماعات المتشددة القوات النظامية التي تجد صعوبة كبيرة في ردع هذه الجماعات.

ويشتبه في كون ديالو مسؤولًا عن هجوم أوقع في العام 2017، 4 جنود أمريكيين و5 نيجريين في كمين نُصب في مدينة تونجو النيجرية.

وتأتي هذه المستجدّات في وقت تسعى فيه جيوش مالي وبوركينافاسو والنيجر إلى تكثيف تحركاتها ضد المتشددين خاصة مع النصر الإستراتيجي الذي حققه الجيش المالي باستعادته السيطرة على مدينة كيدال معقل المتمردين.

ويجد الجيش المالي نفسه مشتتًا بين مواجهة المتمردين الطوارق وتنظيم "داعش" الذي تلقى ضربات موجعة منذ خسارته مدنًا إستراتيجية في مناطق أخرى، مثل: الموصل العراقية، وسرت الليبية، وغيرهما.

ويستغل تنظيم داعش الوضع الأمني المتدهور في الساحل الأفريقي لتكثيف هجماته ضد جيوش المنطقة.