الجيش المالي يصد 4 هجمات لمتشددي "داعش" ويقتل العشرات
أعلن الجيش المالي، اليوم الاثنين، إحباط سلسلة هجمات حاول متشددون تنفيذها في مناطق شمالي البلاد.
وقال الجيش إنه "صد أربع هجمات إرهابية في أربع مناطق شمال البلاد، بما في ذلك هجوم في ميناكا، وهي بلدة يحاصرها مقاتلو داعش".
ونقلت مجلة "جون افريك" عن القوات المسلحة المالية قولها إن "اشتباكات دموية اندلعت في عدة مناطق، راح ضحيتها عشرات المتشددين"، فيما جرى اعتقال نحو 20 منهم في عدة مناطق.
وأضاف "على الرغم من التركيز الكبير للمقاتلين العازمين على خوض معركة مع الجيش، إلا أن هذه القوات ألحقت بهم هزيمة، وقتلت عشرات المتشددين في منطقة ميناكا، وهي بلدة مهمة في شمال شرق مالي قريبة من الحدود النيجرية".
وتعرضت شبكة الهوائي الخاص بمشغل الهاتف "أورونج مالي" في المدينة لأضرار خلال الهجوم، ما جعل الاتصالات صعبة للغاية.
واحتدمت المواجهات العسكرية شمال مالي منذ عام 2012، حيث قامت الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" بالسيطرة بعدها على عدة مناطق في البلاد، فيما تصاعد العنف الذي تمارسه الجماعات والمنظمات الإرهابية في تلك المناطق، مما أسفر عن أزمة كالية وإنسانية وسياسية عميقة.
وتعاني مناطق شمال مالي على وجه الخصوص من تصاعد المواجهات العسكرية منذ شهر أغسطس الماضي.
وامتدت الأزمة الأمنية في هذا البلد الذي يقوده المجلس العسكري منذ العام 2020، إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وهما دولتان تحكمهما أيضا الأنظمة العسكرية منذ الانقلابات في عامي 2022 و2023 على التوالي.