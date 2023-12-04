الجيش المالي يصد 4 هجمات لمتشددي "داعش" ويقتل العشرات

أعلن الجيش المالي، اليوم الاثنين، إحباط سلسلة هجمات حاول متشددون تنفيذها في مناطق شمالي البلاد.

وقال الجيش إنه "صد أربع هجمات إرهابية في أربع مناطق شمال البلاد، بما في ذلك هجوم في ميناكا، وهي بلدة يحاصرها مقاتلو داعش".

ونقلت مجلة "جون افريك" عن القوات المسلحة المالية قولها إن "اشتباكات دموية اندلعت في عدة مناطق، راح ضحيتها عشرات المتشددين"، فيما جرى اعتقال نحو 20 منهم في عدة مناطق.

وأضاف "على الرغم من التركيز الكبير للمقاتلين العازمين على خوض معركة مع الجيش، إلا أن هذه القوات ألحقت بهم هزيمة، وقتلت عشرات المتشددين في منطقة ميناكا، وهي بلدة مهمة في شمال شرق مالي قريبة من الحدود النيجرية".