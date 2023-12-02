الجزائر تنفي معلومات "مغلوطة" بشأن مالي
نفت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، ما قالت إنها معلومات "مغلوطة" بشأن مالي تم الترويج لها في بيان منسوب للوزارة.
ونُسب إلى وزارة الخارجية الجزائرية بيان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث عن "إدانة لعمليات ضد الأزواد شمال مالي نفذتها قوات الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية".
وأفادت الوزارة، في بيان، بأن "المعلومات المتداولة حول مالي والمنسوبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى وزارة الخارجية الجزائرية، عارية من الصحة، ولا أساس لها وتقع في خانة التلاعب المحض".
وأعلنت "الخارجية" الجزائرية أنها" لا تتواصل أبدًا عبر فيسبوك، أو أية شبكة اجتماعية أخرى، في إنجاز مهمتها الإعلامية".
وتقود الجزائر مساعي وساطة في مالي انطلاقا من مبادرة المصالحة التي رعتها سنة 2015 وأسفرت عن وقف إطلاق النار آنذاك بين عدة فصائل أزوادية والجيش المالي، لكن عودة التوترات إلى منطقة كيدال جمّدت اتفاق السلام.