الجزائر تنفي معلومات "مغلوطة" بشأن مالي

نفت وزارة الخارجية الجزائرية، السبت، ما قالت إنها معلومات "مغلوطة" بشأن مالي تم الترويج لها في بيان منسوب للوزارة.

ونُسب إلى وزارة الخارجية الجزائرية بيان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث عن "إدانة لعمليات ضد الأزواد شمال مالي نفذتها قوات الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية".

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن "المعلومات المتداولة حول مالي والمنسوبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى وزارة الخارجية الجزائرية، عارية من الصحة، ولا أساس لها وتقع في خانة التلاعب المحض".