شبّهها بمسيرة للنازيين الجدد.. ترامب يهاجم الاحتجاجات المؤيدة لغزة
ندّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، بالاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين التي تشهدها الجامعات الأمريكيّة، قائلاً إنّ مسيرة اليمين المتطرّف الشهيرة في شارلوتسفيل، العام 2017 "لا تُمثّل شيئًا" مقارنة بـ"مستوى الكراهية" الذي يتخلّل الأحداث الجارية.
وقال المرشّح الجمهوري لخوض السباق إلى البيت الأبيض، إن "شارلوتسفيل لا تمثّل شيئًا على الإطلاق، لا شيء مقارنة بمستوى الكراهية الموجود لدينا هنا، إنها كراهية كبيرة".
وكان ترامب يشير إلى التجمّع الشهير لنشطاء من اليمين المتطرّف في فرجينيا، العام 2017 والذي بدأ بمسيرة للنازيّين الجدد ولأعضاء في جماعة "كو كلوكس كلان".
وفي اليوم التالي، اندلعت اشتباكات بين هؤلاء المؤيّدين لتفوّق العرق الأبيض ومتظاهرين مناهضين للعنصريّة.
وقاد أحد المُتعاطفين مع النازيّين الجدد سيّارته نحو حشد من المتظاهرين المناهضين، ما أسفر عن مقتل امرأة شابّة وإصابة 19 آخرين.
في ذلك الوقت، ندّد ترامب بالعنف "من كلا الجانبين"، ما أدّى إلى اتّهامات بأنّه متعاطف مع اليمين المتطرّف.
ومنذ أيام يسود توتّر الجامعات الأمريكية التي تشهد تظاهرات متزايدة ضدّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة، وحيث أوقِف مئات الأشخاص في وقتٍ تواجه شرطة مكافحة الشغب طلبة غاضبين.
ومن لوس أنجلس إلى نيويورك، مرورًا بأوستن وبوسطن وشيكاغو وأتلانتا، تتّسع حركة الطلبة الأمريكيّين المؤيدين للفلسطينيين، حيث نُظّمت احتجاجات في عدد من الجامعات المرموقة عالميًا، مثل: هارفرد، ويال وكولومبيا، وبرينستن.
وندّد ترامب الذي سيواجه منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، في تشرين الثاني/نوفمبر، بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، واصفًا إيّاها عبر منصّته "تروث سوشال" بأنّها "عار" على الولايات المتحدة.