شبّهها بمسيرة للنازيين الجدد.. ترامب يهاجم الاحتجاجات المؤيدة لغزة

ندّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، بالاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيين التي تشهدها الجامعات الأمريكيّة، قائلاً إنّ مسيرة اليمين المتطرّف الشهيرة في شارلوتسفيل، العام 2017 "لا تُمثّل شيئًا" مقارنة بـ"مستوى الكراهية" الذي يتخلّل الأحداث الجارية.

وقال المرشّح الجمهوري لخوض السباق إلى البيت الأبيض، إن "شارلوتسفيل لا تمثّل شيئًا على الإطلاق، لا شيء مقارنة بمستوى الكراهية الموجود لدينا هنا، إنها كراهية كبيرة".

وكان ترامب يشير إلى التجمّع الشهير لنشطاء من اليمين المتطرّف في فرجينيا، العام 2017 والذي بدأ بمسيرة للنازيّين الجدد ولأعضاء في جماعة "كو كلوكس كلان".

وفي اليوم التالي، اندلعت اشتباكات بين هؤلاء المؤيّدين لتفوّق العرق الأبيض ومتظاهرين مناهضين للعنصريّة.

وقاد أحد المُتعاطفين مع النازيّين الجدد سيّارته نحو حشد من المتظاهرين المناهضين، ما أسفر عن مقتل امرأة شابّة وإصابة 19 آخرين.

في ذلك الوقت، ندّد ترامب بالعنف "من كلا الجانبين"، ما أدّى إلى اتّهامات بأنّه متعاطف مع اليمين المتطرّف.