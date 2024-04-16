نتنياهو يرفض الرد على اتصالات قادة غربيين.. ما الذي يتهرب منه؟

لجأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى رفض تلقي اتصالات من زعماء غربيين، في محاولة لتجنب ضغوطات من أجل عدم الرد على إيران، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت الهيئة إن العديد من زعماء العالم طلبوا الاتصال بنتنياهو، إلا أن مكتبه رفض ذلك، عازية هذه الخطوة إلى "التخوف من طلب عدم رؤية رد إسرائيلي على إيران".

وكان نتنياهو صرح، الاثنين، بأن إيران تقوم بشكل مباشر ومن خلال وكلائها بحملة عدوانية واسعة النطاق لا تهدد إسرائيل فحسب، بل الشرق الأوسط بأكمله، داعيا، في بيان نشره مكتبه عبر منصة "إكس"، المجتمع الدولي إلى أن "يواصل الوقوف موحداً في مقاومة العدوان الإيراني الذي يهدد السلام العالمي".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، الاثنين، إن بلاده لا تملك خيارا سوى الرد على إيران، لأن صمت إسرائيل يعني تحولها هدفا مستباحا للصواريخ الإيرانية.