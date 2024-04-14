بايدن يبلغ نتنياهو موقفه من توجيه ضربة لإيران

وأكد بايدن مجددًا "دعم الولايات المتحدة الراسخ" لأمن إسرائيل، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم توتر العلاقات بينهما بسبب الطريقة التي تنفذ بها إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض "أبلغته بأن إسرائيل أظهرت قدرة استثنائية على الدفاع حتى ضد هجمات غير مسبوقة والتصدي لها؛ ما يبعث برسالة واضحة إلى أعدائها بأنهم لا يستطيعون تهديد أمن إسرائيل بطريقة فعالة" وفق تعبيره.

وأطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من مساء السبت، في أول هجوم مباشر تشنّه على إسرائيل في ضربة فاقمت المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع.

وجاء الهجوم ردًّا على ضربة يشتبه في أنها إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية في الأول من أبريل الجاري، وأسفرت عن مقتل سبعة من الحرس الثوري.