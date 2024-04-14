بعد هجمات إيران.. بايدن يتعهد برد منسق من مجموعة السبع

ندَّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجمات الإيرانية على منشآت عسكرية في إسرائيل وتعهد برد دبلوماسي منسق من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، وفقًا لوكالة "رويترز".

ودعت إيطاليا التي تتولى حاليًّا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع من جانبها إلى اجتماع عبر الفيديو لقادة المجموعة، اليوم الأحد، لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال جو بايدن إن بلاده ساعدت إسرائيل في إسقاط كل الطائرات المسيرة والصواريخ تقريبًا.

وبيَّن بايدن، الذي اختصر زيارة إلى ديلاوير وعاد إلى واشنطن في وقت سابق أمس السبت للقاء مستشارين بشأن الهجوم، أن القوات والمنشآت الأمريكية لم تُستهدف.