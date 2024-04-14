تقرير: إسرائيل تبحث توجيه رد "مؤلم" ضد إيران

أفادت قناة "الآن 14" العبرية، ليلة الأحد، أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" تبنوا موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن حتمية توجيه ضربة "قوية ومؤلمة لإيران".

وقالت إن رئيس الوزراء يعقد في هذه الأثناء سلسلة من الاتصالات مع زعماء دول صديقة للتباحث في هذا الصدد.

وأكدت القناة نقلًا عن مصدر سياسي على صلة باجتماع الكابينت، إلا أنه فضل عدم كشف هويته، أن "الرد الإسرائيلي سيكون قويًا".

يأتي ذلك بعد ذكرت وسائل إعلام أن وزراء "الكابينت" فوضوا نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت باتخاذ القرارات المناسبة بشأن الرد على الهجوم الإيراني بالمسيرات والصواريخ الباليستية.

وأطلقت صافرات الإنذار مئات المرات في مدن كثيرة في أنحاء إسرائيل، وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو عديدة لاعتراض مسيرات إيرانية فوق سماء مدن وبلدات إسرائيلية وكذلك فوق سماء الضفة الغربية.

وأكدت القناة أن محصلة القصف الإيراني حتى الآن هي 10 إصابات بالغة في مدينة عراد بالجنوب، وأن الإصابات لحقت بمواطنين بدو.

ونقلت عن مصادر في مرفق الإسعاف "نجمة داود الحمراء" أن فرق الإنقاذ توفر الرعاية الطبية حاليا لطفل بدوي (10 سنوات) أصيب إصابة بالغة.