البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي في المستشفى بسبب "مضاعفات صحية"

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أدخل إلى مستشفى الاثنين الماضي، بسبب مضاعفات صحية.

ونُقل أوستن إلى مستشفى وولتر ريد العسكري قرب واشنطن مساء الأول من كانون الثاني/يناير "بسبب مضاعفات حدثت على أثر إجراء طبي غير طارئ"، حسبما قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في بيان، من دون تحديد طبيعة المضاعفات أو مدة بقائه في المستشفى.

وأضاف المتحدث "إنه يتعافى جيدا ويُتوقع أن يستأنف مهماته بالكامل " الجمعة.

وتابع رايدر "في كل لحظة، كانت نائبة وزير الدفاع مستعدة للتحرك واستخدام صلاحيات الوزير عند الضرورة".

وقال متحدث آخر باسم البنتاغون في وقت لاحق لوكالة فرانس برس إن نائبة الوزير كاثلين هيكس "مخولة تلقائيا تولي مهمات الوزير إذا كان عاجزا عن ذلك"، مشيرا إلى أنها اتخذت بالفعل "قرارات روتينية نيابة عن (أوستن) هذا الأسبوع".