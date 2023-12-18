أوستن يتعهد بمواصلة تسليح إسرائيل ويدعو "حزب الله" لتجنب توسيع النزاع

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الاثنين، أن بلاده ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاج إليها في حربها ضد حركة حماس في قطاع غزة، فيما دعا "حزب الله" المدعوم من إيران إلى تجنب توسيع النزاع مع إسرائيل، والتأكد من عدم القيام بأمور من شأنها التسبب بنزاع أوسع نطاقا.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في تل أبيب: "نواصل تزويد إسرائيل بالمعدات التي تحتاج إليها للدفاع، بما في ذلك الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي.. وبالنسبة إلى جدول زمني، إنها عملية إسرائيلية، لست هنا لأفرض جدولا زمنيا أو شروطا".