بعد المصادقة على "سبب المعقولية".. هل يمكن للمحكمة العليا الإسرائيلية التدخل بقرارات الحكومة؟
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على إلغاء قانون "سبب المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 64 صوتًا، مقابل عدم وجود معارضين، وعدم امتناع أي عضو كنيست عن التصويت.
وبعد إلغاء القانون، طفت على السطح مجموعة من الأسئلة بخصوص قضايا مهمة ستكون على جدول الأعمال، وخاصة كيف سيؤثر التشريع على مستقبل رئيس حزب "شاس" الديني أرييه درعي، الذي تم تعيينه كوزير في حكومة بنيامين نتنياهو في يناير الماضي، على الرغم من عدم أهليته لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.
ما هو "سبب المعقولية"؟
لا يوجد في إسرائيل قانون صريح يحدد نطاق وطريقة المراجعة من قبل المحكمة العليا لقرارات الحكومة. وحددت أحكام المحكمة العليا خلال 75 عامًا من عمر إسرائيل، قواعد وأسس التدخل في القانون الإداري.
ويتم فحص قرارات رئيس الوزراء ووزرائها وسلطاتها من قبل المحكمة العليا على ثلاث مراحل هي، ما إذا كانوا قد تصرفوا بسلطة صريحة، وما إذا تم قبولها في إجراء سليم، وما إذا كانت السلطة التقديرية قد مورست وفقًا للقانون، بحسن نية، والتناسب، والالتزام بقيمة المساواة واحترام حقوق الإنسان. وفي كل هذه الأمور يجب على الحكومة أن تتصرف "بشكل معقول".
والآن لن تناقش المحكمة العليا على الإطلاق الالتماسات على أساس المعقولية، والتي سيتم تقديمها ضد رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين المنتخبين. وستكون المحكمة العليا قادرة على الاستمرار في مراجعة قرارات الحكومة والوزراء، من خلال استخدام أسس أخرى للقانون الإداري مثل حسن النية، والتناسب، والتمييز، والصمت القضائي، وتضارب المصالح، وعدم وجود أساس واقعي، والتعسف، والاعتبارات الخارجية، وعدم منح حق المرافعة.
وبهذه الطريقة، سيتم تقليل المراجعة القانونية لإجراءات وقرارات الحكومة ووزرائها بشكل كبير. ولن تصل القرارات المتعلقة بالتعيينات غير اللائقة في المناصب العامة أو الفصل إلى مناقشة المحكمة العليا. ولن يتمكن الجمهور من معرفة سبب تعيين شخص معين، أو سبب طرده.
هل يمكن للمحكمة العليا إبطال إلغاء قانون "سبب المعقولية"؟
نظريًا، يمكن للمحكمة العليا أن تبطل القانون إذا تقرر أنه إساءة لاستخدام السلطة التأسيسية، والتي بموجبها يسن الكنيست قوانين أساسية. ومع ذلك، تم قبول إلغاء سبب المعقولية كتعديل على "القانون الأساسي: القضاء"، وبالتالي فإن فرص المحكمة العليا في إلغائه منخفضة. وحتى الآن، راعت المحكمة العليا كرامة الكنيست ولم تُبطل أي قانون أساسي سنّته.
ما هو موقف المستشارة القضائية للحكومة في هذه القضية؟
يشير رأي المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا المقدم إلى اللجنة الدستورية، إلى أنها لن تدافع عن موقف الحكومة في المحكمة العليا. وادعى نائبها، أن ضررًا حقيقيًا سيحدث للجمهور، موضحًا أن الإلغاء سيضر بالقدرة على تعزيز الحفاظ على سيادة القانون؛ لأن "سبب المعقولية" لا يسمح فقط بالمراجعة القضائية بأثر رجعي للقرار الإداري الذي يقرره، ولكنه يوجه أيضًا ما إذا كان سيقبل القرار الإداري.
هل إلغاء "سبب المعقولية" سيسمح بإقالة المستشارة القضائية للحكومة؟
من أجل فصل المستشارة القضائية للحكومة، يجب على الحكومة أن تعقد جلسة للجنة اختيار المستشار القضائي للحكومة، وأن تقدم طلبًا لإقالة غالي بهراف ميارا. ولهذه الغاية، يجب على الحكومة تحديد سبب الإقالة. والحجة القائلة بأن الحكومة غير راضية عن أدائها لأنها تفرض القانون غير مقبولة. وسيتعين عليها إذا فصلت المستشارة القضائية، أن تثبت أنها تصرفت بسوء نية أو خالفت القانون.
هل تم تمهيد طريق عودة أرييه درعي للحكومة؟
إذا تم تعيين درعي وزيرًا مرة أخرى، فلن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء التعيين بسبب المعقولية. ومع ذلك، سيتمكن القضاة من إلغاء التعيين على أساس أسباب أخرى، كما حدث بالفعل في قضيته بمساعدة "سبب الصمت القضائي".
وقرر ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا، أنه بما أن درعي التزم بمحكمة الصلح باعتزال الحياة السياسية لسنوات عديدة، كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب معه، فإنه لا يمكنه الادعاء أمام المحكمة العليا بأنه يحق له العودة للعمل كوزير رفيع المستوى.
هل سيحدد ياريف ليفين تشكيلة لجنة اختيار القضاة؟
أوضح وزير العدل ياريف ليفين، أنه لن يوافق على تعيين قاضٍ واحد في لجنة اختيار القضاة حتى يتم تغيير تركيبة وطريقة التصويت، وكذلك حتى يتوقف ممثلو نقابة المحامين عن العمل كأعضاء في اللجنة.
لماذا يجب أن يهم إلغاء "سبب المعقولية" كل إسرائيلي؟
الحماية القانونية الموجودة ضد الإنهاء التعسفي لواجبات المشرفين الرئيسيين على أنشطة القطاع العام، مثل المستشار القضائي للحكومة وغيرهم، تسمح لهم بالعمل بشكل مستقل من أجل المصلحة العامة. ومنع المراجعة القضائية لقرارات الفصل على أساس المعقولية يمكن أن يضر باستقلاليتهم، وفي نهاية المطاف المصلحة العامة.
كما سيؤدي التخلص من "سبب المعقولية" أيضًا إلى تجاهل المناصب المهنية. حيث تلزم العديد من القوانين الحكومة أو الوزراء بالتشاور مع الهيئات أو المسؤولين المهنيين قبل اتخاذ القرار. وفي حالة عدم وجود التزام بالتصرف بشكل معقول، ستفقد المناصب المهنية أهميتها، وسيفقد المهنيون مكانتهم.
المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية