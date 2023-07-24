بعد المصادقة على "سبب المعقولية".. هل يمكن للمحكمة العليا الإسرائيلية التدخل بقرارات الحكومة؟

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على إلغاء قانون "سبب المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 64 صوتًا، مقابل عدم وجود معارضين، وعدم امتناع أي عضو كنيست عن التصويت.

وبعد إلغاء القانون، طفت على السطح مجموعة من الأسئلة بخصوص قضايا مهمة ستكون على جدول الأعمال، وخاصة كيف سيؤثر التشريع على مستقبل رئيس حزب "شاس" الديني أرييه درعي، الذي تم تعيينه كوزير في حكومة بنيامين نتنياهو في يناير الماضي، على الرغم من عدم أهليته لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.