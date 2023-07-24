الكنيست الإسرائيلي يصادق على إلغاء "حجة المعقولية" لدى المحكمة العليا‎

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على إلغاء حجة المعقولية لدى المحكمة العليا‎ الإسرائيلية، والمعمول بها منذ تأسيس المحكمة عام 1948.

وانتهت جلسة الكنيست المقررة للتصويت على مقترح قانون مقدم من الائتلاف الحكومي اليميني الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، لإلغاء حجة المعقولية.

وأقر الكنيست مقترح الحكومة بأغلبية التصويت، والذي يمثل الائتلاف الحكومي اليميني الحاكم.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، بتأييد 64 عضوا عن الائتلاف الحكومي، ومقاطعة أعضاء الكنيست عن أحزاب المعارضة.

وشهد محيط الكنيست، اليوم الاثنين، ومنذ أمس، تظاهرات حاشدة دعت لها المعارضة الإسرائيلية؛ احتجاجا على طرح الحكومة الإسرائيلية مقترح إلغاء حجة المعقولية، والحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا من المحتجين الذين حاولوا إغلاق الطرق المؤدية إلى الكنيست ومنع الأعضاء من الوصول لجلسة التصويت، كما حاول عدد من المحتجين دخول ساحة الكنيست، ونفذ المحتجون مسيرة باتجاه مبنى المحكمة العليا الإسرائيلية.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية الحواجز الحديدية وخراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين.