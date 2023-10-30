لوموند: "خطوة جريئة" من ماكرون لدعم الحق في الإجهاض

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزامه بإدراج الحق في الإجهاض في الدستور الفرنسي، وذلك في "خطوة جريئة" تأتي وسط المناقشات السياسية الجارية المتعلقة بالنزاع في الشرق الأوسط، بحسب وصف صحيفة لوموند الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي أعلن يوم الأحد الـ 29 من تشرين الأول أكتوبر أن مشروع القانون الدستوري الذي يهدف إلى حماية حرية المرأة في اختيار الإجهاض سيتم إرساله إلى مجلس الدولة هذا الأسبوع وعرضه على مجلس الوزراء بحلول نهاية عام 2023.

وتهدف هذه المبادرة إلى إضافة تعديل المادة الـ 34 من الدستور، والذي ينص على أن "يحدد القانون الشروط التي تضمن للمرأة حرية الإجهاض".

وبحسب الصحيفة، يأتي هذا التعديل بعد التعهد الذي قطعه الرئيس ماكرون يوم 8 آذار/ مارس، حيث أعرب عن نيته تعديل الدستور لتأكيد حرية المرأة في إجراء الإجهاض، والتأكد رسميا من أنه "لا شيء يمكن أن يعيق أو يبطل ما سيفعله". وشدد ماكرون على أنه "بحلول عام 2024، ستكون حرية المرأة في الإجهاض لا رجعة فيها".

ويتبع هذا التعديل الدستوري المقترح الأساس الذي وضعه البرلمانيون الفرنسيون في نوفمبر 2022، حيث صوت أعضاء الجمعية الوطنية بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون يدعم دستورية "الحق في الإجهاض" ردًا على قرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو 2022 بإلغاء حقوق الإجهاض.

ووافق مجلس الشيوخ في شباط الماضي أيضاً على مبدأ إضفاء الطابع الدستوري على الإجهاض، ولكن مع تمييز، فقد أشار إلى "حرية المرأة" في إجراء الإجهاض بدلاً من "حقها".

وعلى الرغم من التعديل الذي جرى في اللحظة الأخيرة لإنقاذ مشروع القانون، فقد تم تمريره بأغلبية ضئيلة (166 صوتًا مؤيدًا، و152 معارضًا)، مع استمرار العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين في معارضته.

ويشير الإليزيه إلى أن تصويت مجلس الشيوخ أظهر مسارا محتملا لاعتماد مراجعة دستورية.