تقرير صادم .. ارتفاع حالات الإجهاض لمستويات قياسية في فرنسا

أظهرت نتائج دراسة فرنسية حديثة نشرتها صحيفة "لو فيغارو" تسجيل أكثر من 23 ألف حالة إجهاض في البلاد العام الماضي، بزيادة بلغت 17 ألف حالة مقارنة بعام 2021، ونحو 7 آلاف حالة مقارنة بعام 2019.

ووفقًا للدراسة التي أجراها قسم الأبحاث والتقييم والإحصائيات "دريس"، فإن الارتفاع جاء بعد عامين من الانخفاض الاستثنائي الذي كان مرتبطًا بانتشار وباء "كوفيد-19"، إذ ارتفع عدد حالات الإجهاض الطوعي عام 2022، ووصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 1990.

وبالرغم من أن تمديد المهلة القانونية للجوء إلى الإجهاض قد تم، فإنه ليس هناك تفسير كافٍ لهذه الزيادة، إذ تجاوز معدل الإجهاض مستوى عام 2019، الذي يُعتبر الأعلى منذ عام 1990، حيث بلغ 16.2 حالة إجهاض لكل ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة في عام 2021 مقابل 15 لكل ألف، عام 2020، و15.7 لكل ألف، عام 2019.

وتشير الدراسة إلى أن حالات الإجهاض تكون أكثر شيوعًا بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و29 عامًا، حيث بلغ معدل اللجوء 26.9 حالة إجهاض لكل ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عامًا، و28.6 حالة إجهاض لكل ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 25 و29 عامًا.

المصدر: صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية