كوريا الشمالية تطلق صاروخا جديدا.. وشقيقة كيم تحذّر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي صباح اليوم إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي.

وبعد عملية الإطلاق، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، على لسان كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قولها: إن استخدام المحيط الهادي "كميدان رماية" يعتمد على الولايات المتحدة.

وأضافت كيم في بيان، إن بيونغ يانغ تدرس بعناية تأثير زيادة الوجود الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة.

وتأتي التجربة الجديدة بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا عابرا للقارات ردا على المناورات العسكرية المرتقبة بين اشنطن وسيول.

ونقلت وسائل إعلام رسمية الأحد عن كوريا الشمالية قولها إنها اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات يوم السبت في "تدريب إطلاق مفاجئ" يهدف إلى تأكيد الاعتماد على هذه الأسلحة.