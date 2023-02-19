كوريا الشمالية تؤكد اختبارها صاروخا باليستيا عابرا للقارات السبت

نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي) عن كوريا الشمالية قولها إنها اختبرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات يوم السبت في "تدريب إطلاق مفاجئ" يهدف إلى تأكيد الاعتماد على هذه الأسلحة.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى سقط في البحر قبالة ساحل اليابان الغربي السبت، بعد أن هددت برد قوي على مناورات عسكرية وشيكة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.