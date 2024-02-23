استطلاع: 90% من الإسرائيليين لا يثقون بحكومة نتنياهو

أظهرت نتائج استطلاع للرأي، تراجعًا حادًا في مستويات ثقة الشارع الإسرائيلي بالحكومة، إذ يعتقد 90% من المستطلعة آراؤهم أن غالبية الوزارات لم تكن مستعدة للدخول في حرب.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أنه "بعد 4 أشهر من الحرب على غزة، أصبحت ثقة الجمهور الإسرائيلي في أجهزة الدولة والحكومة في أدنى مستوياتها، وبشكل غير مسبوق".

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "Tachlith" لدراسة السياسات الإسرائيلية، أن 90% من المشاركين على قناعة بأن وزارات الحكومة لم تكن مستعدة لخوص حرب، فيما يعتقد 9% فقط أن تلك الوزارات كانت مستعدة لسيناريو الحرب، وفشلت نسبة 1% في تحديد موقفها.

ورأت نسبة الـ 90% ذاتها، أنه يتعين تقليص عدد وزارات الحكومة؛ حيث أعرب المشاركون من جميع الأطياف السياسية عن تلك الرغبة، وأيد 82% ممن كانوا أدلوا بأصواتهم لأحزاب اليمين، مسألة تقليص عدد الوزارات.

ووفق النتائج، يعتقد 86% من أفراد العينة أن عدد الوزارات الكبير بالحكومة الحالية جاء لأسباب سياسية ولا يُعبِّر عن حاجة الحكومة من النواحي المهنية، ما يعني رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إرضاء شركائه من اليمين.

وبلغ الأمر مداه في تأييد تلك الرؤية من قبل نسبة بلغت 77% ممن صوتوا لصالح أحزاب اليمين في انتخابات، نوفمبر/تشرين الثاني 2022.