بلجيكا تعتقل المشتبه في تنفيذه هجوم بروكسل‎

اعتقلت الشرطة البلجيكية الثلاثاء رجلاً من أصول تونسية، يشتبه في إطلاقه النار وقتل سويديين في هجوم في بروكسل، حسبما أعلن متحدث باسم الادعاء العام الفدرالي.

وقال المتحدث إريك فان دويس لوكالة فرانس برس إن عناصر من الشرطة "أطلقوا النار" لدى اعتقال الرجل في حي شيربيك في بروكسل. ولم يؤكد المتحدث تقريرًا لشبكة آر تي بي إف، أفاد بإصابة المشتبه فيه.

وجاء توقيف المشتبه فيه بعد مطاردة مكثفة في العاصمة بحثًا عن المهاجم المسلح ببندقية رشاشة.