فرنسا تعزز المراقبة على حدودها مع بلجيكا بعد اعتداء بروكسل

أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بتعزيز إجراءات المراقبة على حدود فرنسا مع بلجيكا إثر مقتل سويديَّين بهجوم مسلّح في بروكسل نفّذه "إرهابي" لاذ بالفرار، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية ليل الاثنين.

ومساء الاثنين، قُتل سويديّان شمال بروكسل برصاص مسلّح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية، في هجوم وصفه رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو بـ"الاعتداء الجبان"، داعياً مواطنيه إلى "وحدة الصفّ في مكافحة الإرهاب".

وتولّى التحقيق في الهجوم مكتب المدّعي العام الفدرالي البلجيكي المسؤول عن قضايا الإرهاب.