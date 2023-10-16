قتيلان بإطلاق نار في بروكسل

قُتل شخصان بإطلاق نار، مساء اليوم الاثنين، في بروكسل، وفق ما أفادت النيابة العامة في العاصمة البلجيكية لوكالة فرانس برس، مشيرة إلى فرار المشتبه به.

وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع صحيفة "هيت لاتست نيوز"، فقد فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة. واكتفى متحدّث باسم النيابة العامة، بالإشارة عبر الهاتف، إلى أن تحقيقا قد فُتح.

وفتحت النيابة الفدرالية البلجيكية، مساء الإثنين، تحقيقا في عمل "إرهابي" بعد هجوم أسفر عن مقتل شخصين في بروكسل، وفق ما أفاد متحدث لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث إريك فان دوسي إن الملف الذي كانت تتولاه نيابة بروكسل اتخذ "طابعا فدراليا".