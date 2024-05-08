نقل زوجة عمران خان من الإقامة الجبرية إلى السجن

نُقلت زوجة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى السجن حيث يُحتجز زوجها، بعدما أمضت 3 أشهر في الإقامة الجبرية، حسبما أعلن محاميها.

وكانت بشرى بيبي وُضعت رهن الإقامة الجبرية في ضواحي إسلام آباد، بعد إدانتها أيضًا بالفساد، والزواج غير القانوني.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم حزب عمران خان، (حركة إنصاف) أن بشرى بيبي طلبت بنفسها أن تُنقل لتتم "معاملتها كشخص عادي".