نقل زوجة عمران خان من الإقامة الجبرية إلى السجن
نُقلت زوجة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى السجن حيث يُحتجز زوجها، بعدما أمضت 3 أشهر في الإقامة الجبرية، حسبما أعلن محاميها.
وكانت بشرى بيبي وُضعت رهن الإقامة الجبرية في ضواحي إسلام آباد، بعد إدانتها أيضًا بالفساد، والزواج غير القانوني.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم حزب عمران خان، (حركة إنصاف) أن بشرى بيبي طلبت بنفسها أن تُنقل لتتم "معاملتها كشخص عادي".
وصدرت بحق عمران خان 3 أحكام بالسجن بتهم الفساد، والكشف عن وثائق سرية، والزواج غير القانوني، قبل وقت قصير من الانتخابات التشريعية التي أجريت، في 8 شباط/فبراير، والتي قال خان إن الجيش لفّقها ضده لمنعه من العودة إلى السلطة.
وكان "خان" أطيح به من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه، في نيسان/أبريل 2022، ويشدّد على أن المنظومة العسكرية الحاكمة لفّقت ما ينسب إليه من مخالفات يتخطى عددها 200 لمنعه من خوض الانتخابات، في الثامن من شباط/فبراير.
ووصل "خان" إلى السلطة، في العام 2018، بدعم من العسكر، لكنه هُمّش بعدما فقد دعمهم.
وعلى الرغم من تعرّض حزبه لقمع شديد، قبل انتخابات شباط/فبراير، إلّا أن أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم خان فاق التوقعات.