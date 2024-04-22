هذا ما ستفعله المليارات الأمريكية في ساحة الحرب الأوكرانية

وفي مشهد يدلل على أزمة السلاح التي تواجهها أوكرانيا، شهدت عدة جبهات أوكرانية استخدام الجنود قنابل دخانية؛ بهدف تمويه الهجمات الروسية، في ظل عدم توفر المضادات الدفاعية لصدها.

ورغم الموافقة السياسية الأمريكية على المساعدات الضخمة، إلا أن وصول أول حزمة من السلاح الأمريكي إلى أوكرانيا قد يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين تقريبًا.

ونقلت صحيفة "الغارديان" على لسان خبراء عسكريين قولهم: "قد تمر أسابيع حتى نرى الفرق على أرض المعركة، فوصول السلاح وبدء استخدامه يحتاج وقتا لنبدأ بمشاهدة تأثيره على الساحة".

وفي الجهة المقابلة، رفعت روسيا من إنفاقها الدفاعي لهذا العام، ليصل إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبدأ الجيش الروسي بالتوسع في استخدام القنابل الانزلاقية البدائية ورخيصة الثمن في معاركه، وهي قنابل ذات آثار تدميرية كبيرة، وتُلقى من الطائرات على ارتفاعات منخفضة، مثلما زاد من استخدام الطائرات المسيّرة.

وفي ظل هذا المشهد، يرى خبراء أن المساعدات الأمريكية الضخمة التي ستصل على دفعات إلى كييف، ليصار إلى استخدامها في ساحة المعركة، لن تساهم سوى في استقرار الموقف الأوكراني خلال العام الجاري، لكنها تهيئ لشن هجوم واسع في عام 2025.