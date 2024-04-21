صحيفة: مساعدات واشنطن "طوق نجاة" لأوكرانيا المتعثرة أمام تقدم روسيا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن المساعدات الأمريكية هي "طوق النجاة" الذي سيمكّن أوكرانيا من الصمود أمام روسيا.

وأضافت الصحيفة، أن "تصويت مجلس النواب بالموافقة على تمويل بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا، يأتي في لحظة يائسة بالنسبة للمدافعين المحاصرين في البلاد، ويتوقع أن يساعدهم على درء الهجوم الروسي في آخر لحظة ممكنة".

وتابعت الصحيفة"في حال موافقة مجلس الشيوخ والرئيس الأمريكي جو بايدن على التمويل، سيتم إطلاق العنان، يوم الثلاثاء، لطوفان من المعدات العسكرية الأمريكية التي نشرتها القوات الأمريكية للانتشار السريع".

وأضافت: "من غير المتوقع أن تقوم المساعدات بعكس أحوال المعركة لصالح كييف بشكل كبير، وذلك للتقدم الذي حققته قوات موسكو خلال الأشهر الأخيرة، والتي عززت خلالها وجودها على ما يقرب من 20% من الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها".

وتواجه أوكرانيا نقصًا حادًا في القوى البشرية على الجبهة، فيما قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر إن "القوات الروسية تطلق 10 قذائف مدفعية مقابل كل قذيفة يطلقها جنوده".

وفي أقصى الأحوال، قد تساعد الإمدادات الأمريكية على صد الهجمات الروسية المتواصلة، والاحتفاظ بالأراضي التي لم تستولِ عليها موسكو، ما قد يسمح لكييف بوضع حد للقوات الروسية حتى يتمكن الحلفاء الأوروبيون من تقديم المزيد من المساعدات في العام المقبل، بحسب الصحيفة.

و"هناك خطر حقيقي للغاية من أن يخسر الأوكرانيون في ساحة المعركة بحلول نهاية عام 2024 دون المساعدات الأمريكية"، بحسب مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.