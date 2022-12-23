أمريكا تلجأ إلى الصين لإقناع كوريا الشمالية بإجراء محادثات

وقال بلينكن الذي يعتزم إجراء زيارة إلى بكين، مطلع عام 2023، ستكون الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ 4 أعوام، إنه سيناقش مع الصين كيفية "محاولة إقناع كوريا الشمالية بسلوك نهج مختلف".

وأضاف في مؤتمر صحافي: "قلنا بوضوح شديد إننا منفتحون على الدبلوماسية دون أي شروط مسبقة، ولا يزال الأمر كذلك. وما زلنا ملتزمين بهدف جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي".

وتابع: "اليوم كوريا الشمالية ليست منخرطة في ذلك، لكنه يظل احتمالا قائما، وأعتقد أن الصين يمكن أن تؤدي دورًا في المساعدة على دفع الأمور في هذا الاتجاه".

لكن بلينكن شدد على أن الولايات المتحدة "ستطبق بصرامة" العقوبات على كوريا الشمالية وستعمل عن كثب مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية "لصد أي عدوان".

وتعتمد كوريا الشمالية على الصين باعتبارها واحدة من حلفائها القليلين رغم انقسام الخبراء حول مدى تأثير بكين على نظام كيم جونغ أون.