واشنطن تصف صواريخ كوريا الشمالية بأنها تهديد للمنطقة والمجتمع الدولي

دانت الولايات المتحدة الإثنين إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين ووصفت الخطوة بأنها تهديد للمنطقة، بينما جددت عرضها للجوء إلى الوسائل الدبلوماسية لحلّ الخلافات.

وقالت كوريا الشمالية إنها أجرت "تجربة مهمّة للمرحلة النهائية من تطوير" قمر استطلاع اصطناعي، بعد إعلان جيش كوريا الجنوبية الأحد إطلاق بيونغ يانغ صاروخين بالستيين متوسطي المدى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن التجربة، وهي الأحدث في عام شهد سلسلة من الاختبارات الصاروخية، "تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف برايس "نعتقد أنها تشكل تهديدا للمنطقة والمجتمع الدولي"، مردفا أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان "صارم".