4 قتلى بإطلاق نار في مدينة منيابوليس الأمريكية

نقلت وسائل إعلام أمريكية محلية عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون، أن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار أدى إلى مقتل ما يصل إلى أربعة، بينهم ضابط شرطة ومشتبه به، في مدينة منيابوليس الخميس.

وقالت إدارة شرطة منيابوليس على وسائل التواصل الاجتماعي، إن قوات الأمن "تتعامل مع حادث لا يزال مستمرا" أصيب فيه ستة أشخاص اثنان منهم من قوات الأمن.

وقالت إدارة الشرطة ،إن "الوضع لا يزال غير مستقر"، وطالبت الجمهور بتجنب منطقة في حي ويتير جنوب وسط المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في ولاية مينيسوتا‭ ‬الأمريكية.