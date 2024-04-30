أمريكا.. مقتل 4 ضباط في تبادل إطلاق نار مع متهم

قالت السلطات الأمريكية، إن أربعة من ضباط إنفاذ القانون قتلوا بالرصاص وأصيب أربعة آخرون، أمس الاثنين، في معركة بالأسلحة النارية اندلعت أثناء تنفيذهم مذكرة اعتقال هارب، في منزل في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الشرطة في تشارلوت، إنّ الهارب الذي فتح النار على الضباط لدى وصولهم إلى المنزل، قتل بالرصاص خلال تبادل إطلاق النار، مضيفة أن السلطات ألقت القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم.

وقال البيت الأبيض، إنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث، مضيفا أنّه تحدث مع حاكم الولاية روي كوبر.